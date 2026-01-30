Menü Suche
Eintracht-Flirt als Durán-Ersatz?

von Julian Jasch - Quelle: FT-Info
Sidiki Chérif im Tempodribbling @Maxppp

Im Transferpoker um Sidiki Chérif (19) bahnt sich die nächste Kehrtwende an. Wie FT erfuhr, möchte sich der begehrte Angreifer dem türkischen Topklub Fenerbahce anschließen. Verhandlungen mit dem Angers SCO hat der von Domenico Tedesco trainierte Verein schon aufgenommen.

Chérif wurde in der laufenden Transferperiode mit zahlreichen Vereinen in Verbindung gebracht, darunter Eintracht Frankfurt, der Paris FC, Crystal Palace sowie der AFC Wrexham. Die Forderungen des Ligue 1-Vertreters über knapp 20 Millionen Euro Ablöse wollte aber keiner der Interessenten erfüllen. Bei Fener könnte der Rechtsfuß den Kaderplatz von Jhon Durán (22) einnehmen, der unter anderem von Klubs aus der Bundesliga umgarnt wird (FT berichtete).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
