Bericht: Liverpool kontaktiert Alonso

Als er vor einigen Tagen auf Xabi Alonso angesprochen wurde, hatte Arne Slot noch eine humorvolle Antwort parat. Doch spätestens nach der gestrigen 2:3-Niederlage gegen den AFC Bournemouth dürfte sich die Stimmung beim Liverpool-Coach gedreht haben.

Zur Stunde scheint völlig offen, wie es mit dem 47-jährigen Niederländer, der die Reds in der vergangenen Saison zur Meisterschaft geführt hatte, weitergeht. Seit fünf Ligapartien wartet Liverpool nun auf einen Dreier, den Anschluss an die Tabellenspitze hat man längst verloren. Eine Veränderung auf der Trainerbank scheint alles andere als ausgeschlossen.

Der potenzielle Nachfolger liegt indes auf der Hand: der erst kürzlich bei Real Madrid vom Hof gejagte Alonso. Laut der ‚as‘ hat der Premier League-Vertreter inzwischen Kontakt zu dem Basken aufgenommen. Die Rückmeldung des Ex-Spielers, der zwischen 2004 und 2009 an der Anfield Road aufgelaufen war, soll positiv ausgefallen sein. Läuft es also auf ein schnelles Trainer-Comeback hinaus?