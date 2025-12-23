Menü Suche
Füllkrug hat unterschrieben

von Luca Hansen - Quelle: Matteo Moretto | Gianluca Di Marzio | Sky
Augen zu und durch: Niclas Füllkrug @Maxppp

Dem Transfer von Niclas Füllkrug zum AC Mailand steht nichts mehr im Weg. Wie Matteo Moretto und Gianluca Di Marzio berichten, hat der Stürmer den Medizincheck bestanden und seinen Vertrag unterschrieben. Die offizielle Verkündung werde allerdings erst Anfang nächsten Jahres erfolgen.

Der 32-Jährige kommt per Leihe bis Saisonende von West Ham United zu den Rossoneri. Für den Anschluss besitzt Milan eine Kaufoption, die sich dem Vernehmen nach zwischen fünf und zehn Millionen Euro ansiedelt. Eine Leihgebühr bezahlen die Italiener nicht, lediglich das Gehalt wird vollständig übernommen

Update (19:23 Uhr): Laut ‚Sky‘ läuft Füllkrugs Vertrag bei Milan bei einer Aktivierung der Kaufoption bis 2028 mit Option auf ein weiteres Jahr.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
