Die FT-Topelf des 10. Spieltags

Die Ergebnisse im Überblick

Hertha BSC - Union Berlin 3:1

SC Freiburg - Borussia M'gladbach 2:2

Eintracht Frankfurt - BVB 1:1

FC Köln - VfL Wolfsburg 2:2

Arminia Bielefeld - Mainz 05 2:1

FC Bayern - RB Leipzig 3:3

Werder Bremen - VfB Stuttgart 1:2

Schalke 04 - Bayer Leverkusen 0:3

TSG Hoffenheim - FC Augsburg 3:1

Der Spieler des Spieltags: Silas Wamangituka

Beim 2:1-Sieg der Stuttgarter über Werder Bremen war Silas der auffälligste Mann auf dem Platz. Im positiven Sinn, weil er beide Tore für sein Team erzielte und ständig für Gefahr sorgte. Im negativen Sinn, weil er vor dem 2:0 unsportlich provozierte und so auch noch nach Abpfiff für Gesprächsstoff sorgte. So oder so: Wer an den zehnten Spieltag denkt, muss auch an Silas denken – ein klarer Spieler des Spieltags.

Die FT-Topelf