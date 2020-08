Köln: Verletzungspause für Kainz

Florian Kainz wird dem 1. FC Köln langfristig fehlen. Wie der Bundesligist mitteilt, hat der Österreicher das Trainingslager der Kölner in Donaueschingen verlassen und sich am Freitagvormittag einer Operation am rechten Knie unterzogen. Über die genaue Ausfalldauer machen die Geißböcke keine Angaben.

Kainz war in der vergangenen Saison einer der Leistungsträger und steuerte zwölf Torbeteiligungen zum Klassenerhalt bei. Die personelle Notlage verschärft sich damit weiter beim FC, der gerade auf den offensiven Außenbahnen dünn besetzt ist. Zudem stocken die Transfers der gewünschten Neuverpflichtungen Streli Mamba (26) und Robin Hack (22).