Guilavogui: „Kapitel Wolfsburg war eigentlich beendet“

Josuha Guilavogui hatte im Sommer bereits mit dem VfL Wolfsburg abgeschlossen. „Es gab viele Szenarien für mich, und in der Tat: Der Verbleib beim VfL war für mich nur noch ganz hinten im Kopf“, gesteht der Mittelfeldspieler gegenüber dem ‚kicker‘ und führt aus: „Es gab Möglichkeiten aus der Bundesliga, aus Frankreich, Spanien und den USA oder den Arabischen Emiraten. Als ich im Winter per Leihe nach Bordeaux gegangen bin, war das Kapitel Wolfsburg für mich eigentlich beendet.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Dennoch blieb Guilavogui in Wolfsburg. Im kommenden Sommer läuft der Vertrag in der Autostadt aus. Ans Aufhören denkt der gebürtige Franzose mit Wurzeln in Guinea noch nicht: „So weit denke ich noch nicht, im Moment liegt mein Fokus auf der aktuellen Situation. Ich will schon noch ein bisschen spielen, nach meiner Karriere will ich im Fußball bleiben, vielleicht als Trainer, vielleicht als Manager. Was ich schon weiß: Wenn ich aufhöre, mache ich ein Jahr lang eine Pause. Dann will ich die Welt sehen.“