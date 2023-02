Konkurrenz für Union: Premier League-Klubs buhlen um Khedira

Am heutigen Sonntagnachmittag (17:30 Uhr) empfängt der FC Bayern Union Berlin zum Spitzenspiel in der Bundesliga. Dass es in der Partie um die Tabellenführung geht, hätte man vor der Saison voraussichtlich nicht erwartet. Die Topleistungen der Fußballer von Union wecken naturgemäß Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen.

Nach Informationen von ‚90min.com‘ befindet sich Rani Khedira auf dem Radar einiger Premier League-Klubs. Das Portal nennt gleich sieben Vereine von der Insel, die sich angeblich mi der Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers der Köpenicker beschäftigen. Der FC Liverpool, der FC Everton, Leicester City, Newcastle United, Tottenham Hotspur, West Ham United und die Wolverhampton Wanderers sollen den 29-Jährigen auf dem Zettel haben.

Von allen Klubs waren Scouts beim 3:1-Erfolg des Hauptstadtklubs gegen Ajax Amsterdam in der Europa League am vergangenen Donnerstag anwesend, so das Portal. Khediras Vertrag läuft im Sommer aus. Zuletzt betonte der robuste Sechser, Union sei für ihn „erster Ansprechpartner“. Konkrete Berichte zu einer bevorstehenden Verlängerung blieben bislang aber aus.