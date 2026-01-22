Chelsea erwägt Luiz-Leihe

Auf der Suche nach Verstärkung für das Zentrum hat der FC Chelsea offenbar Douglas Luiz (27) ins Auge gefasst. Informationen von ‚The Athletic‘ zufolge erwägen die Blues eine halbjährige Leihe des brasilianischen Mittelfeldspielers, der derzeit von Juventus Turin an Nottingham Forest verliehen ist. Laut Fabrizio Romano hat zudem Aston Villa die Fühler nach dem Ex-Spieler ausgestreckt.

In Nottingham kommt Luiz, der 2024 für satte 51 Millionen Euro zu Juve gewechselt war, nur sporadisch zum Zug. In seinem Leihvertrag ist eine an Einsätze gekoppelte Kaufpflicht enthalten. Sollte sich diese nicht aktivieren, besitzen die Tricky Trees eine Kaufoption über 30 Millionen Euro, von der man wohl keinen Gebrauch machen würde. Stattdessen könnte die Leihe vorzeitig abgebrochen werden und der 18-fache Nationalspieler schon im Winter zur Ligakonkurrenz weiterziehen.