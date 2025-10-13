BVB beschäftigt sich mit Schlotterbeck-Ersatz

Borussia Dortmund hat die Vertragsverlängerung mit Nico Schlotterbeck zur Top-Priorität erklärt. Ein Vertragsangebot liegt dem 25-jährigen Innenverteidiger bereits vor, dieser spielt allerdings noch auf Zeit. Mit dem FC Bayern München, Real Madrid und dem FC Liverpool hat Schlotterbeck schließlich drei prominente Verehrer. Für den Worst Case um einen Abgang des Linksfußes bereitet man sich beim BVB offenbar aber schon vor.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben die Schwarz-Gelben Axel Disasi vom FC Chelsea ins Visier genommen. Der 27-Jährige ist bei den Blues komplett außen vor und darf weder mit dem Team essen noch mit der Mannschaft trainieren. Zwar bezahlte Chelsea 2023 noch 45 Millionen Euro für den Franzosen, inzwischen dürfte er aber ob seiner fehlenden Perspektive bei den Londonern deutlich günstiger zu haben sein. Auch sein Gehalt von fünf Millionen Euro dürfte für den BVB zu stemmen sein.

Für Trainer Niko Kovac ist Disasi kein Unbekannter. Der Übungsleiter verhalf dem Defensivmann während seiner Zeit bei der AS Monaco zum Durchbruch und so in die Notizbücher der großen Vereine. Nun könnte es, insbesondere für den Fall, dass Schlotterbeck oder Niklas Süle (30/Vertrag läuft aus) den Verein verlassen, zur Wiedervereinigung kommen. Mit Chelsea macht Dortmund ja ohnehin in letzter Zeit gerne Geschäfte.