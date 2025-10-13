Menü Suche
Kommentar 4
Bundesliga

BVB beschäftigt sich mit Schlotterbeck-Ersatz

Die Vertragsverlängerung von Nico Schlotterbeck bei Borussia Dortmund ist bislang nicht in Stein gemeißelt. Der BVB hat bereits Ersatz im Blick.

von Luca Hansen - Quelle: Bild
1 min.
Sebastian Kehl im Signal-Iduna-Park @Maxppp

Borussia Dortmund hat die Vertragsverlängerung mit Nico Schlotterbeck zur Top-Priorität erklärt. Ein Vertragsangebot liegt dem 25-jährigen Innenverteidiger bereits vor, dieser spielt allerdings noch auf Zeit. Mit dem FC Bayern München, Real Madrid und dem FC Liverpool hat Schlotterbeck schließlich drei prominente Verehrer. Für den Worst Case um einen Abgang des Linksfußes bereitet man sich beim BVB offenbar aber schon vor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben die Schwarz-Gelben Axel Disasi vom FC Chelsea ins Visier genommen. Der 27-Jährige ist bei den Blues komplett außen vor und darf weder mit dem Team essen noch mit der Mannschaft trainieren. Zwar bezahlte Chelsea 2023 noch 45 Millionen Euro für den Franzosen, inzwischen dürfte er aber ob seiner fehlenden Perspektive bei den Londonern deutlich günstiger zu haben sein. Auch sein Gehalt von fünf Millionen Euro dürfte für den BVB zu stemmen sein.

Für Trainer Niko Kovac ist Disasi kein Unbekannter. Der Übungsleiter verhalf dem Defensivmann während seiner Zeit bei der AS Monaco zum Durchbruch und so in die Notizbücher der großen Vereine. Nun könnte es, insbesondere für den Fall, dass Schlotterbeck oder Niklas Süle (30/Vertrag läuft aus) den Verein verlassen, zur Wiedervereinigung kommen. Mit Chelsea macht Dortmund ja ohnehin in letzter Zeit gerne Geschäfte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (4)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
BVB
Chelsea
Axel Disasi

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Chelsea Logo FC Chelsea
Axel Disasi Axel Disasi
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert