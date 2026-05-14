Neue Zugeständnisse: FC Bayern macht Ernst bei Eichhorn

Dass Kennet Eichhorn auch in der kommenden Saison noch für Hertha BSC in der 2. Bundesliga spielen wird, erscheint mittlerweile völlig ausgeschlossen. Zu gut sind die Leistungen des 16-Jährigen und zu prominent und zahlreich die Interessenten, die ein Wettbieten um das Toptalent veranstalten.

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Aktuell kristallisiert sich ein Quintett heraus, das mit harten Bandagen um die Gunst des Mittelfeldspielers kämpft. Aus der Bundesliga sind außer dem FC Bayern München namentlich Borussia Dortmund, RB Leipzig und der VfB Stuttgart zu nennen. Premier League-Gigant Manchester City plant zudem ein Kauf- und Leihmodell mit Bayer Leverkusen. Doch die Münchner drücken kräftig aufs Gaspedal, wie ‚Sky‘ berichtet.

Bayern geht all-in

Der Rekordmeister wirft dem Bezahlsender zufolge alles in die Waagschale, was verfügbar ist. So habe es ein zweites Treffen mit dem Spieler gegeben. Dabei habe Trainer Vincent Kompany, der von einem Transfer fest entschlossen sei, Eichhorn persönlich und ausführlich seine Pläne dargelegt.

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Entgegen der bisherigen Vermutung, dass auch der FCB Eichhorn im Fall der Fälle zunächst für mehr Spielpraxis verleihen wollen würde, wird der Rechtsfuß an der Isar als „sofort einsetzbare Verstärkung angesehen“ und würde zusammen mit Joshua Kimmich (31), Aleksandar Pavlovic (22) und Tom Bischof (20) Teil eines Vierermittelfelds im Kader sein. Der Youngster soll bereits in der ersten Saison Spielzeit bei den Profis erhalten.

Laut ‚Sky‘ warten die Münchner nur noch auf die Zusage der Spielerseite für einen Vertrag bis 2031. Eichhorns Kontrakt in Berlin enthält eine gestaffelte Ausstiegsklausel, die für den FCB bei etwa zwölf Millionen Euro liegen würde. Als ernsthafteste Konkurrenz sehe der FCB nicht etwa die Bundesligakontrahenten an, sondern die Skyblues mit ihrem Leihmodell.