Werder-Stürmer Manthey in die zweite Liga

Der 1. FC Magdeburg rüstet sich für die kommende Zweitliga-Spielzeit. Aus der zweiten Mannschaft des SV Werder Bremen wechselt Kevin Manthey (19) nach Sachsen-Anhalt. In der abgelaufenen Saison markierte der 1,92 Meter große Stürmer vier Treffer und eine Vorlage in der Regionalliga Nord.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Kevin bringt mit seiner Kombination aus Größe und Tempo ein Paket als Stürmer mit, das es nicht häufig gibt. Er hat nach seinem Wechsel von Hoffenheim zurück nach Bremen sehr frühzeitig wertvolle Erfahrungen im Herrenbereich sammeln dürfen und dabei eine gute Entwicklung genommen. Insgesamt ist er ein Spieler mit einem sehr spannenden Profil und großem Potenzial. Wir sind genauso überzeugt wie er, dass er bei uns die optimalen Bedingungen vorfinden wird, um den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu gehen“, freut sich FCM-Sportdirektor Peer Jaekel auf die Zusammenarbeit.