HSV kontaktiert WM-Fahrer Lee

Der Kader des Hamburger SV nimmt langsam Form an. Die Verantwortlichen der Hanseaten haben mit Patson Daka (27) bereits einen neuen Stürmer verpflichtet. Zusätzlich soll im Mittelfeld Bilal Nadir (22) kommen, um die Mannschaft zu verstärken. Und auch in der Defensive schaut sich der HSV offenbar nach neuem Personal um.

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Laut ‚Sky Sport Austria‘ gab es losen Kontakt zu Tae-seok Lee. Der 23-jährige Südkoreaner ist auf der Linksverteidiger-Position zu Hause und steht bis 2029 bei Austria Wien unter Vertrag. Ein konkretes Angebot hat der Bundesligist für den WM-Fahrer aber noch nicht vorgelegt. Der ‚Hamburger Morgenpost‘ zufolge ist die Spur nicht heiß. Das könnte sich unter Umständen aber noch ändern.

Links hinten steht derzeit nur Miro Muheim (28) im Kader. Dahinter gilt aktuell Louis Lemke als Backup. Dass der HSV mit dem 16-Jährigen als Ersatz für den erfahrenen Muheim in die Saison startet, wäre allerdings risikobehaftet. Durchaus möglich, dass man sich auf der Position noch verstärkt. Dann wäre Lee ein interessanter Kandidat.