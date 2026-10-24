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Bundesliga

RB Leipzig: Klare Worte Richtung Demichelis

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky
Martín Demichelis klatscht @Maxppp

Martín Demichelis muss sich keine allzu akuten Sorgen um seinen Job machen. „Sehr viel Kredit, wir sind überzeugt. Sonst würden wir reagieren“, stellte Sporctehf Marcel Schäfer vor dem heutigen Heimspiel gegen die SV Elversberg (15:30 Uhr) bei ‚Sky‘ klar.

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Mit sehr wechselhaften Leistungen und auch Resultaten gehen die Leipziger durch die noch junge Saison. Als Schattenmann wurde zuletzt immer wieder Julian Nagelsmann genannt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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