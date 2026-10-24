Martín Demichelis muss sich keine allzu akuten Sorgen um seinen Job machen. „Sehr viel Kredit, wir sind überzeugt. Sonst würden wir reagieren“, stellte Sporctehf Marcel Schäfer vor dem heutigen Heimspiel gegen die SV Elversberg (15:30 Uhr) bei ‚Sky‘ klar.

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Mit sehr wechselhaften Leistungen und auch Resultaten gehen die Leipziger durch die noch junge Saison. Als Schattenmann wurde zuletzt immer wieder Julian Nagelsmann genannt.