FC Bayern: Der Plan bei Ulreich & Guerreiro

Sportdirektor Christoph Freund hat Stellung zu den auslaufenden Verträgen von Sven Ulreich (37) und Raphaël Guerreiro (32) bezogen. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Werder Bremen am Samstag (15:30 Uhr) sagte Freund: „Da gibt es noch keine Gespräche, aber das werden wir in den nächsten Wochen mit den Spielern intern besprechen.“ Die Tendenz bei Guerreiro geht dem Vernehmen nach aktuell in Richtung Abschied, die Zukunft von Ulreich ist noch offen.

Guerreiro spielt bei Vincent Kompany nur noch eine untergeordnete Rolle, in der Liga kommt er lediglich auf 426 Spielminuten. Ulreich ist hinter Manuel Neuer (39) und Jonas Urbig (22) die Nummer drei. Bei Ulreich steht wie bei Neuer auch das Karriereende im Raum.

