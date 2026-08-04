Für Dzenan Pejcinovic (21) kommt nur ein Wechsel zum VfB Stuttgart infrage. Laut ‚Sky‘ hat der junge Stürmer dem ebenfalls interessierten FC Porto endgültig abgesagt. Die Portugiesen hatten zuletzt eine 23 Millionen Euro schwere Offerte abgegeben, die dem VfL Wolfsburg aber ohnehin nicht ausreichte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Damit hat der VfB die besten Karten auf den Zuschlag. Der Bundesligist erhöhte zuletzt sein Angebot auf 23,5 Millionen Euro, blitzte aber erneut ab. „Unsere Forderung, die im Raum steht, ist absolut im Rahmen und wir werden davon auch keinen Deut abrücken“, stellte Dieter Hecking, Sportgeschäftsführer des VfL, zuletzt klar. Diese liegt bei 25 Millionen Euro.