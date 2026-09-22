Liverpool-Chef: Es wird doch nicht Krösche

Julian Ward wird aller Voraussicht erneut Sportdirektor des FC Liverpool. Laut ‚The Athletic‘ ist der 45-Jährige der Favorit auf die Nachfolge von Richard Hughes. Das Auswahlverfahren sei noch nicht final abgeschlossen, es deutete aber alles auf Ward hin, der aktuell als Technischer Direktor der Fenway Sports Group arbeitet – der Mehrheitsgesellschaft des LFC.

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Ward war bereits von Juni 2022 bis Mai 2023 in Liverpool als Sportdirektor aktiv. Nach dem Abgang von Hughes beschäftigte sich das englische Schwergewicht unter anderem auch mit Markus Krösche. Wie es scheint, bleibt er aber vorläufig weiter Sportvorstand von Eintracht Frankfurt.