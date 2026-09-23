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UEFA Nations League

Klopp klärt über Musiala-Stand auf

von Lukas Weinstock
Jamal Musiala gibt Anweisungen @Maxppp

Hinsichtlich des Gesundheitszustands von Jamal Musiala gibt es aktuell offenbar nichts zu befürchten. „Es ist alles geregelt“, versichert Bundestrainer Jürgen Klopp gegenüber Medienvertretern, „was der Junge braucht, ist Normalität – und die hat er hier. Er trainiert gut, er trainiert mit großer Lust. Es ist alles so, wie’s sein soll.“

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Zur Erinnerung: Musiala leidet an einer neurologischen Dysfunktion. Seitdem der Spielmacher seine Medikation zuletzt erneut umgestellt hat, hat er die Probleme, die sogar zu zwei Zusammenbrüchen geführt hatten, aber wieder im Griff. Gegen die Niederlande am morgigen Donnerstag (20:45 Uhr) hat der 23-Jährige gute Chancen auf die Startelf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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