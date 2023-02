Nottingham: Aurier mit Klausel

Serge Aurier (30) bleibt Nottingham Forest womöglich ein weiteres Jahr erhalten. Gegenüber ‚The Athletic‘ erklärt der Rechtsverteidiger: „Wenn wir oben bleiben, habe ich noch ein weiteres Jahr. Ich habe unterschrieben, weil ich glaube, dass wir oben bleiben können.“ Derzeit stehen die Garibaldi Reds in der Premier League auf dem 13. Platz. Aurier hatte bei Forest im September des vergangenen Jahres einen Vertrag bis zum Sommer dieses Jahres unterzeichnet.

Bei den Tricky Trees fühlt sich der Ivorer jedenfalls ziemlich wohl: „Ich genieße meine Zeit hier. Ich habe schon bei vielen großen Mannschaften gespielt, aber hier macht es mir mehr Spaß, weil die Fans so toll sind.“ Für Nottingham stand der 82-fache Nationalspieler in der laufenden Spielzeit wettbewerbsübergreifend bislang in 19 Spielen auf dem Rasen. Aktuell laboriert der Rechtsfuß an einer Wadenverletzung, die ihn voraussichtlich noch bis Anfang März außer Gefecht setzt.

