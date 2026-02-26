Menü Suche
Juve verlängert mit Pinsoglio

von Daniel del Federico - Quelle: Matteo Moretto
Carlo Pinsoglio springt dem Ball hinterher @Maxppp

Juventus Turin bindet Carlo Pinsoglio. Nach Informationen von Matteo Moretto unterschreibt der 35-Jährige einen neuen Vertrag bis 2027. Das aktuelle Arbeitspapier des Italieners wäre am Saisonende ausgelaufen.

Update (13:32 Uhr): Mittlerweile hat Juve die Vertragsverlängerung bestätigt.

JuventusFC 🇬🇧🇺🇸
Carlo Pinsoglio has renewed his Juventus contract until 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣!

📝
Pinsoglio stammt aus der Jugend der Alten Dame und kehrte 2014 nach einer Station bei LR Vicenza nach Turin zurück. Nachdem der Schlussmann anschließend noch dreimal verliehen worden war, gehört er seit 2017 fest zum Profikader der Bianconeri. Der Linksfuß stand seitdem erst in sechs Pflichtspielen für den italienischen Rekordmeister zwischen den Pfosten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
