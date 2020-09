Lemar-Poker: Auch Leipzig mischt mit

Im Transferpoker um Thomas Lemar muss sich der FC Bayern offenbar gegen Konkurrenz aus der Bundesliga durchsetzen. Laut einem aktuellen Bericht der ‚Bild‘ und ‚Sport Bild‘ zeigt auch RB Leipzig Interesse an der Verpflichtung des 24-jährigen Franzosen.

Mit Atlético Madrid sollen die Sachsen bereits über ein mögliches Leihgeschäft gesprochen haben. Lemar selbst sei „stark an einem Wechsel zu Leipzig interessiert“. Ein Vorteil für RB im Transferpoker?

Bayern an Leihe interessiert

Denn die ‚Sport Bild‘ war es auch, die in ihrer aktuellen Printausgabe vom Interesse der Bayern an einer Lemar-Leihe berichtet hatte. Der Name werde beim Rekordmeister diskutiert. Davon, dass Lemar im Umkehrschluss auch an die Säbener Straße wechseln wolle, war nicht die Rede.

Gleichzeitig könnte ein Wechsel zu RB am Finanziellen scheitern. Die Sachsen haben kaum noch Transferbudget übrig, müssten zunächst Spieler abgeben, um sich Lemar leisten zu können. Für die Bayern wäre das nach dem Verkauf von Thiago und dem nahenden Wechsel von Michaël Cuisance zu Leeds United kein Problem. Bis zum 5. Oktober haben beide Klubs noch Zeit, den Lemar-Deal einzutüten.