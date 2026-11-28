Der FC Bayern hat gegen den Hamburger SV (0:0) nicht nur zwei Punkte und Joshua Kimmich (31), sondern womöglich auch Konrad Laimer (29) verloren. Über die Verletzung des Österreichers sagte Vincent Kompany nach der Partie bei ‚DAZN‘: „Es sieht nicht gut aus. Normalerweise kann man sich so etwas weglaufen, aber das hat bei ihm nicht geklappt. Das ist also kein gutes Zeichen. Aber wie immer haben wir bisher nicht geklagt, und das werden wir jetzt auch nicht anfangen. Unsere Ambitionen bleiben gleich.“

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Laimer kam für den ebenfalls angeschlagenen Lennart Karl (18) in der zweiten Hälfte ins Spiel. Kurz vor Schluss musste er dann wieder raus. Ob und wie lange er ausfällt, ist noch unklar. Kimmich wird nach seiner Tätlichkeit einige Spiele verpassen.