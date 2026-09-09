Neuer Flügelstürmer: BVB-Versuch bei Moore?

Ein Bundesligist wollte beim Wechsel von Mikey Moore (19) zum 1. FC Köln dazwischengrätschen. Das bestätigte Geschäftsführer Thomas Kessler beim ‚DuMont Talk‘ in Köln Ehrenfeld: „Wenn die öffentliche Wahrnehmung da ist, dass wir als 1. FC Köln die Chance auf so einen Spieler haben, kann man sich vorstellen, dass der eine oder andere Bundesligist oder internationale Klub nachfragt, wie fix das denn wirklich ist.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Den Verein verriet Kessler nicht, es könnte sich jedoch um Borussia Dortmund gehandelt haben. Der BVB war Ende August auf der Suche nach einem Ersatz für den verletzten Giannis Konstantelias (23/Kreuzbandriss), holte aber letztendlich Ethan Nwaneri (19) an Bord.

„Ich kenne die Kaderplanung der Borussia nicht, mit Ausnahme eines Spielers, und der ist noch bei uns“, entgegnet Kessler auf die Nachfrage, ob der BVB beim englischen Flügelspieler angefragt hat, „aber er war die ganze Zeit klar und wollte nach Köln kommen. Mikey hat Wort gehalten. Die Gespräche waren gut. Jetzt sind wir froh, dass er hier ist.“ Bei seinem Debüt gegen den VfB Stuttgart (1:4) deutete Moore direkt an, ein Unterschiedsspieler für die Kölner sein zu können.