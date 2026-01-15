Menü Suche
Neuer Vertrag für Ex-Augsburg-Coach Maaßen

von Fabian Ley - Quelle: fcsg.ch
Enrico Maaßen @Maxppp

Enrico Maaßen und der FC St. Gallen planen eine langfristige Zusammenarbeit. Der deutsche Cheftrainer verlängert seinen Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2028. Seit Sommer 2024 steht der ehemalige Coach des FC Augsburg beim Schweizer Erstligisten an der Seitenlinie, aktuell rangiert der 41-Jährige mit seinem Team in der Super League auf Platz zwei.

FC St.Gallen 1879 GRÜEWISS IM HERZ
#EM2028! ✍️ Unser Cheftrainer verlängert vorzeitig bis 2028! Wir freuen uns, Enno! 💚 | 📰 | #FCSG #GrüewissImHerz
Über seine Verlängerung sagt Maaßen: „Wir arbeiten in einem stabilen und gesunden Verein und können hier nachhaltig etwas entwickeln. Wir spüren die Wertschätzung Tag für Tag und können unsere Arbeit mit Ruhe und voller Konzentration verrichten. Dafür sind wir der Klubführung sehr dankbar und freuen uns, den gemeinsamen Weg weiterzugehen.“

