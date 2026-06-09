Millionen-Ablöse: Gladbach verpflichtet Lidberg

Isac Lidberg geht künftig in der Bundesliga auf Torejagd. Der 27-Jährige wechselt vom SV Darmstadt 98 zu Borussia Mönchengladbach. Am Niederrhein unterschreibt der Schwede einen Vertrag bis 2030.

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An die Lilien fließt dem Vernehmen nach eine Sockelablöse von 3,5 Millionen Euro, inklusive Boni kann das Gesamtpaket auf vier Millionen Euro ansteigen. Zudem sichert sich der Zweitligist eine Weiterverkaufsklausel.

„Isac ist torgefährlich, physisch stark und weiß sich in Zweikämpfen zu behaupten. Gepaart mit seiner Dynamik und seiner Mentalität ergibt sich das Bild eines aggressiven Mittelstürmers“, so Borussias Sportchef Rouven Schröder, „wir haben in den Gesprächen gemerkt, wie viel Lust und Ambition er auf die Aufgaben bei Borussia hat und sind froh, eine weitere wichtige Kaderposition hochwertig und frühzeitig besetzt zu haben.“

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Lidberg selbst ergänzt: „Als ich vom Interesse Borussias erfahren habe, war ich sofort begeistert. Borussia ist ein großer Klub mit einer beeindruckenden Geschichte. Schon als Kind habe ich die Bundesliga verfolgt und dabei auch immer wieder Spiele von Borussia gesehen. Deshalb musste man mich nicht lange überzeugen. Für mich war schnell klar, dass ich diesen Schritt gerne gehen möchte.“

Lidberg war 2024 für eine Million Euro nach Darmstadt gewechselt, somit erzielen die Lilien einen satten Transfergewinn. In der vergangenen Saison erzielte der Knipser 17 Tore in 30 Ligaspielen.