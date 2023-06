Bericht: Chelsea mit neuem Torwart einig

Der FC Chelsea wird sich im Sommer voraussichtlich von Edouard Mendy (31) trennen. Unter Trainer Graham Potter hat der ehemalige FIFA-Welttorhüter seinen Stammplatz an Kepa Arrizabalaga (28) verloren. Mit einem Nachfolger sind sich die Blues bereits einig.

André Onana soll künftig an der Stamford Bridge zwischen den Pfosten stehen. Laut ‚tuttomercatoweb.com‘ würde der 27-Jährige gerne von Inter Mailand in die Premier League wechseln. Beide Seiten seien mittlerweile einig. Allerdings habe sein aktueller Arbeitgeber ein erstes Angebot über 40 Millionen Euro für den 34-fachen kamerunischen Nationalspieler, dessen Vertrag noch bis 2027 gültig ist, abgelehnt.

Wie das Portal berichtet, soll nach dem heutigen Champions League-Finale zwischen Inter und Manchester City (21 Uhr) an einer Lösung gearbeitet werden. Womöglich könnte Romelu Lukaku (30) dabei ins Spiel gebracht werden. Der bullige Mittelstürmer, der aktuell von Chelsea an die Mailänder ausgeliehen ist, macht keinen Hehl daraus, dass er gerne weiter in Italien bleiben würde. Ein Tauschgeschäft könnte in Betracht gezogen werden.