20 Millionen: Leipzigs Bakayoko schon wieder weg?

Johan Bakayoko darf RB Leipzig bei einem passenden Angebot schon wieder verlassen. Der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, dass die Sachsen 20 Millionen Euro für den Außenstürmer verlangen. Dem Bericht zufolge beschäftigt sich der AC Florenz mit dem 23-Jährigen, kann eine Ablöse in dieser Größenordnung aber nicht aufbringen.

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Stattdessen visiere der Serie A-Vertreter ein Leihgeschäft an. Ob RB ein solches Szenario in Erwägung zieht, ist jedoch unklar. Bakayoko war erst im vergangenen Sommer für 18 Millionen Euro von der PSV Eindhoven nach Leipzig gewechselt, kam wegen der hochkarätigen Konkurrenz nach gutem Start aber kaum zum Zug. Der Vertrag des Belgiers läuft noch bis 2030.