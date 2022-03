Bürki wechselt vom BVB nach St. Louis

Roman Bürki setzt seine Karriere in der nordamerikanische Profiliga MLS fort. Wie der St. Louis SC mitteilt, wechselt der 31-jährige Torhüter im Sommer von Borussia Dortmund an den Mississippi und unterschreibt bis Ende 2025.

St. Louis geht ab Anfang 2023 erstmals in der MLS an den Start. Sportdirektor beim neu gegründeten Klubs ist der deutsche Weltenbummler Lutz Pfannenstiel.

Bürki beendet damit seine Zeit bei Borussia Dortmund. 2015 war er vom SC Freiburg gekommen und lief insgesamt 232 Mal für Schwarz-Gelb auf, gekrönt von den DFB-Pokalsiegen 2016 und 2021.

Absage an die Bayern

Zuletzt spielte Bürki keine Rolle mehr im Kader, verdiente aber weiterhin fünf Millionen Euro pro Saison. Der BVB ist nun froh, das Gehalt des Schweizers, der noch bis 2023 gebunden war, einsparen zu können.

Zu Gunsten von St. Louis ließ Bürki zahlreiche andere Angebote sausen. Im Winter sagte er Galatasaray und dem FC Lorient ab. Zuletzt klopfte laut ‚Transfermarkt.us‘ sogar der FC Bayern an – vergeblich. Die Nummer zwei hinter Manuel Neuer wollte Bürki nicht werden.

„Immer professionell verhalten“

Bürki erklärt: „Es war mir eine Ehre, insgesamt sieben Jahre bei diesem großartigen Verein gespielt haben zu dürfen. Ich werde nicht nur die Pokalsiege 2017 und 2021, sondern alle guten und schwierigen Zeiten, die wir gemeinsam erlebt haben, immer in Erinnerung halten.“ Bürki habe „in den vergangenen Jahren privat schon viel Zeit in den USA verbracht, bin ein großer Fan des US-Sports und freue mich total, in St. Louis, bei einem sich im Aufbau befindlichen Klub, etwas mit entwickeln zu können.“

BVB-Sportdirektor Michael Zorc dankt „für sieben Jahre, in denen er immer alles gegeben hat. Roman war lange Jahre unsere Nummer 1, er ist ein verdienter BVB-Profi, hat mit uns Titel errungen und ist mit dem DFB-Pokal um den Borsigplatz gefahren. Diese Titel, diese Momente, werden immer auch mit ihm in Verbindung gebracht werden. Die vergangenen eineinhalb Jahre waren für Roman sportlich alles andere als leicht, trotzdem hat er sich immer professionell verhalten und in den Dienst des Teams gestellt“.