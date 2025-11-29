Eine erste Zukunftsentscheidung hat Harry Kane bereits getroffen. Wie aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ hervorgeht, will der Torjäger des FC Bayern seine Ausstiegsklausel in diesem Winter nicht ziehen. Das wäre nötig gewesen, um einen 65 Millionen Euro schweren Wechsel im Sommer zu ermöglichen.

Kane steht noch bis 2027 in München unter Vertrag. Dass die Bayern gerne vorzeitig mit dem 32-Jährigen verlängern wollen, ist ein offenes Geheimnis. Sportvorstand Max Eberl unterstrich das vor dem heutigen Bundesligaspiel gegen den FC St. Pauli (15:30 Uhr) bei ‚Sky‘ erneut und kündigte Gespräche für das Frühjahr an.

Eberl sagte außerdem: „Harry ist ein Mann. Der weiß genau, was er will.“ Klingt fast so, als habe der Engländer auch in der Frage „Verlängerung ja oder nein“ schon klare Vorstellungen.

Kane ist gerne bei Bayern

Kane selbst sagte zu Wochenbeginn: „Ich bin offen dafür, länger bei Bayern zu bleiben. Wir sind eines der besten Teams in Europa, es gibt kein anderes Team, zu dem ich will. Ich habe noch 18 Monate Vertrag, ich bin glücklich hier.“ Klar ist aber auch: Der FC Barcelona streckt die Fühler aus. Und in der Heimat hat Kane wohl immer zahlreiche Optionen.