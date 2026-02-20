Menü Suche
Gladbach: Schlechte Nachrichten bei Kleindienst

von Martin Schmitz
Tim Kleindienst fällt bei Borussia Mönchengladbach weiter aus @Maxppp

Ein Comeback von Tim Kleindienst ist weiterhin nicht absehbar. Das bestätigte Rouven Schröder, Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den SC Freiburg (Samstag, 15:30 Uhr): „Tim ist jetzt deutlich vorsichtiger als beim ersten Wiedereinstieg, wir alle sind deutlich vorsichtiger, denn wir haben im April und Mai Crunchtime und hoffen, dass Tim sich im März darauf vorbereiten kann.“

Der 30-Jährige laboriert seit Ende Mai des vergangenen Jahres an Meniskusbeschwerden. Im November reichte es bei einem Kurzcomeback für zwei Einsätze für die Fohlen, bevor der Mittelstürmer einen erneuten Rückschlag erlitt. Seitdem fehlt der Kapitän seinem Klub im Kampf um den Bundesligaverbleib. Derzeit kann Kleindienst lediglich individuelles Lauftraining absolvieren. Ob sein Einsatz für die deutsche Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft im Sommer gefährdet ist, ist derzeit nicht abzusehen.

