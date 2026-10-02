Klopp völlig begeistert: „Durch die Decke gegangen“

Jürgen Klopp zeigte sich nach seinem ersten Sieg als Bundestrainer begeistert von der Leistung seines Teams. „Einfach nur wow“, staunte der 59-Jährige im ‚ZDF‘ und lobte: „Die Anfangsphase, der Mittelteil, das Ende. Ich habe den Jungs gesagt, dass ich noch nie ein Spiel gesehen habe, das schlecht war, wenn das Gegenpressing durch die Decke ging. Und es ist heute durch die Decke gegangen.“

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Was Klopp meint: Nach eigenem Ballverlust war das DFB-Team hochaggressiv, gewann das Spielgerät immer wieder schnell zurück und wurde dann gefährlich für den Gegner. „Dann können wir uns alle Freiheiten und Risiken leisten – wenn wir gemeinsam die Kugel zurückerobern“, so Klopp.

Am Ende stand zwar nur ein 2:0-Sieg gegen schwache Serben, das Torschussverhältnis von 32:1 drückt die deutsche Überlegenheit aber bestens aus. Der Bundestrainer: „Gegen den Ball war es herausragend, und mit Ball haben wir einfach gut Fußball gespielt.“