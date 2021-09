Lyon: Sonderlob für Shaqiri

Peter Bosz ist begeistert von Xherdan Shaqiri. Nach dem 3:1-Sieg gegen ES Troyes sagte der Coach von Olympique Lyon laut ‚Le Progrès‘: „Er hat die Vorbereitung nicht mit uns gemacht und die Spieler kennen seine Qualitäten noch nicht zu 100 Prozent. Aber wir sehen schon, dass er einen tollen linken Fuß hat. Nicht nur wie er getroffen hat, auch seine Pässe und seine Flügelwechsel sind außergewöhnlich. Er ist ein wirklich toller Spieler.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Shaqiri kam für sechs Millionen Euro vom FC Liverpool nach Lyon. In drei Einsätzen in der Ligue 1 steuerte er ein Tor und eine Vorlage bei. Bei den Reds war der 29-jährige Schweizer in den Vorjahren meist nur zweite Wahl.