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Offiziell Premier League

United verleiht Onana erneut

von Dominik Schneider
André Onana auf dem Surfbrett @Maxppp

André Onana wird auch in der nächsten Saison für Trabzonspor zwischen den Pfosten stehen. Der 30-jährige Kameruner verlässt Manchester United per Leihe und schließt sich dem türkischen Erstligisten an, für den er auch in der vergangenen Spielzeit auflief.

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Für das Geschäft wird keine Leihgebühr fällig. Onana steht bei den Red Devils noch bis 2028 unter Vertrag und wird – nach aktuellem Stand – kommenden Sommer ins Old Trafford zurückkehren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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