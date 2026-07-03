United verleiht Onana erneut

André Onana wird auch in der nächsten Saison für Trabzonspor zwischen den Pfosten stehen. Der 30-jährige Kameruner verlässt Manchester United per Leihe und schließt sich dem türkischen Erstligisten an, für den er auch in der vergangenen Spielzeit auflief.

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Kamuoyuna Duyuru



Profesyonel futbolcu Andre Onana’nın, 2026-2027 futbol sezonu için Kulübümüze bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. pic.twitter.com/bTuXNAEDP1 — Trabzonspor (@Trabzonspor) July 3, 2026

Für das Geschäft wird keine Leihgebühr fällig. Onana steht bei den Red Devils noch bis 2028 unter Vertrag und wird – nach aktuellem Stand – kommenden Sommer ins Old Trafford zurückkehren.