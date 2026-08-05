Die TSG Hoffenheim nimmt Abstand von einer Verpflichtung von Jens Stage. Das berichtet die ‚Bild‘. Die ‚DeichStube‘ ergänzt, dass die TSG diese Entscheidung inzwischen auch dem SV Werder Bremen übermittelt hat.

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Mit dem Mittelfeldspieler selbst war sich der Europa League-Teilnehmer schon längst einig, doch Werder beharrte auf einer Ablöse von 14 Millionen Euro. Zu viel für die TSG, die erst Nathan De Cat (18/RSC Anderlecht) verpflichtete und anschließend mit Wouter Burger (25) verlängerte. Somit ist im Mittelfeldzentrum kein Bedarf mehr.