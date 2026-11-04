Die Neuzugänge überzeugen bislang bei Werder Bremen. Sportchef Clemens Fritz verrät der ‚Bild‘, was ihm bei den Verhandlungen mit Ludovit Reis (26) und Youri Regeer (23) besonders wichtig war: „Wir haben in diesem Transferfenster ganz bewusst darauf geachtet, dass das erste Gespräch mit möglichen Neuzugängen persönlich stattfindet.“

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So machte sich Fritz eigens auf den Weg, um mit den beiden Mittelfeldspielern über einen möglichen Wechsel zu sprechen: „Ich bin mit Markus Pilawa an einem Tag zu Youri und zu Ludo gefahren. Dabei ging es darum, erst einmal ein Gefühl füreinander zu bekommen.“ Ein Aufwand, der sich auszuzahlen scheint. Regeer und Reis zählen zu den absoluten Leistungsträgern in der bisherigen Saison.