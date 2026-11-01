Nach der OP: Kobel meldet sich bei Saibari

Gregor Kobel (28) hat sich nach der schweren Verletzung von Gegenspieler Ismael Saibari (25) zu Wort gemeldet. „Es tut mir leid, dies zu sehen. Ich wünsche Dir alles Gute. Werd schnell gesund, Ismael“, schrieb der Torhüter von Borussia Dortmund heute bei Instagram. Der Offensivmann vom FC Bayern reagierte sofort darauf und erwiderte: „Danke. Das weiß ich zu schätzen.“

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Beim gestrigen 2:2 waren die beiden unglücklich zusammengerauscht, sodass sich Saibari einen Syndesmoseriss im rechten Sprunggelenk zuzog und umgehend operiert werden musste. In diesem Jahr wird der marokkanische Sommerneuzugang voraussichtlich keine Partie mehr für die Bayern bestreiten können.