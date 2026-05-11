Fortuna sichert sich drei Unterschriften

Fortuna Düsseldorf setzt die Zusammenarbeit mit Elias Egouli (23) allem Anschein nach fort. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der Innenverteidiger seinen 2029 auslaufenden Vertrag noch vor dem Abstiegsendspiel am Sonntag gegen Greuther Fürth (15:30 Uhr) verlängern wird. In der laufenden Saison gehört der gebürtige Kölner zum Stammpersonal, nachdem er im Sommer von der Reserve zu den Profis hochgezogen wurde.

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Neben Elias unterschreiben dem Boulevardblatt zufolge in Kürze auch Bruder Noah Egouli (20) und Levi Mentzel (18) ein neues Arbeitspapier. Beide Akteure laufen aktuell für die Düsseldorfer Zweitvertretung auf, in Zukunft könnten sie Egoulis Beispiel folgen und eine größere Rolle in der Profimannschaft einnehmen. Alle neuen Verträge gelten laut der ‚Bild‘ auch für die dritte Liga.