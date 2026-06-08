Adeyemi-Ersatz? Neuer Name auf der BVB-Liste

Schon im vergangenen Jahr wurden die Vertragsverhandlungen zwischen Borussia Dortmund und Karim Adeyemi (24) aufgenommen. Sah es zwischenzeitig fast schon nach einer Verlängerung aus, herrscht mittlerweile seit längerem Stillstand zwischen den Parteien. Laut ‚Sky‘ rechnet man mittlerweile an Strobelallee eher mit einer Trennung.

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Wie der Bezahlsender weiter ausführt, haben die Schwarz-Gelben aber bereits einen möglichen Ersatz ins Auge gefasst. Demnach steht Anis Hadj Moussa von Feyenoord Rotterdam in Dortmund auf der Liste, der Vizemeister soll den Rechtsaußen, der in der abgelaufenen Spielzeit in 40 Spielen an 21 Treffern direkt beteiligt war, „spannend“ finden.

Mehr noch: Moussa, der für Algerien bei der WM in Mexiko, den USA und Kanada auflaufen wird und in Rotterdam noch bis 2030 vertraglich gebunden ist, soll dem BVB bereits mehrfach durch Berater proaktiv angeboten worden sein.

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Andere Namen heißer

‚Sky‘ schränkt allerdings ein, dass von Seiten der Dortmunder noch keine konkreten Schritte eingeleitet wurden und andere Namen aktuell noch heißer sind. Wunschspieler für die Offensive, vor allem, wenn Serhou Guirassy (30) die Borussia verlassen wird, bleibt Fisnik Asllani (23).