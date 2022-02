Fortuna: Auch Koutris & Nedelcu bald weg?

Leonardo Koutris (26) und Dragos Nedelcu (24) stehen bei Fortuna Düsseldorf im Abseits. Einem Bericht der ‚Rheinischen Post‘ zufolge würden sich die Düsseldorfer gerne schon jetzt von dem jeweils bis Sommer ausgeliehenen Duo trennen. Dafür müsste in beiden Fällen ein Leihabbruch vereinbart werden.

Linksverteidiger Koutris (zehn Saisoneinsätze), seit Oktober 2020 von Olympiakos Piräus ausgeliehen, konnte die in ihn gesetzten Erwartungen nie so recht erfüllen. Dasselbe gilt für Innenverteidiger Nedelcu (elf Saisoneinsätze), den der rumänische Erstligist FCSB in Düsseldorf parkte. Überdies ist der Abgang von Stürmer Dawid Kownacki (24) zu erwarten.