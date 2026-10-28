Real reagiert auf China-Drama | Golden Boy-Gewinner steht fest

Real kollabiert unter politischem Druck

Die diplomatische Krise, die Kylian Mbappé mit seiner unbedachten Aussage über den vermeintlichen chinesischen Diktator Mao Zedong auslöste, sorgt weiter für Schlagzeilen. Nachdem sich am gestrigen Dienstag bereits der La Liga-Chef persönlich beim chinesischen Volk entschuldigt hatte, folgten über Nacht erst der französische Superstar selbst und am heutigen Morgen auch sein Klub: „Der Real Madrid C. F. möchte sich beim chinesischen Volk für die Unannehmlichkeiten entschuldigen […]. Unser Verein hegt tiefen Respekt für China, seine Geschichte, seine Kultur und seine Bürger sowie für die Millionen chinesischer Fans, die Real Madrid mit Zuneigung und Bewunderung begegnen.“

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Das öffentliche Kommuniqué folgte auf die Bestätigung der China Media Group (CMG), dass sie die Übertragung der La Liga, aller weiteren Spiele mit Kylian Mbappé sowie der Werbespots, Highlight-Clips und sonstiger Dokumentationen, in denen er auftritt, seit Montag ausgesetzt habe. Die CMG ist der Ansicht, dass Mbappés Äußerungen „den Rahmen der Meinungsfreiheit überschreiten“ und dass der Verein „eine große Verantwortung trägt“. Auch weitere politische Amtsträger der Volksrepublik (1,4 Milliarden Einwohner) haben laut ‚RMC‘ bereits signalisiert, dass „das einfache mea culpa von Mbappé nicht ausreichte, um die Boykotte zu beenden“. Man darf gespannt sein, wie sich die ungewöhnliche Posse um ein zuvor wenig beachtetes Interview weiter entwickelt.

Weltmeister vor nächstem Titel

Nach dem Ballon d’Or ist vor dem Golden Boy: Am 14. Dezember zeichnet die italienische Sportzeitung ‚Tuttosport‘ den besten U21-Spieler Europas aus. Da eine Wiederwahl nicht möglich ist, fällt Lamine Yamal (19/FC Barcelona), der Drittplatzierte beim Ballon d’Or, als möglicher Preisträger weg. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ geht die Auszeichnung aber an einen Teamkollegen: „Es ist ein offenes Geheimnis, dass Pau Cubarsí den Award gewinnen wird.“

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Der 19-Jährige werde sich aufgrund seiner wichtigen Rolle beim Gewinn der Weltmeisterschaft gegen Yan Diomande (19/Real Madrid), Ayyoub Bouaddi (19/Manchester City) und Lennart Karl (18/FC Bayern München) durchsetzen. Cubarsí stand in allen acht Partien der Endrunde in der Startelf und wurde zudem ins Team des Turniers gewählt. Auch bei Barça ist der Youngster unangefochtener Stammspieler. Der in La Masia ausgebildete Verteidiger wird damit nach Lionel Messi (39), Pedri (23), Gavi (22) und Yamal der fünfte Spieler des FC Barcelona sein, der den Golden Boy gewinnt.