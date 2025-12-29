Real-Abgang: Spannende Optionen für Rüdiger

Genau wie für David Alaba wird voraussichtlich auch für Antonio Rüdiger das Abenteuer bei Real Madrid spätestens im Sommer enden. Dann läuft sein Vertrag bei den Königlichen aus und wird nach aktuellem Stand nicht verlängert. Zu häufig fällt der 32-Jährige mittlerweile verletzt aus. Vor der Winterpause kam Rüdiger gerade einmal auf sieben Pflichtspiele.

Dennoch wird der deutsche Nationalspieler mit Topklubs in Verbindung gebracht. Wie die spanische Zeitung ‚Sport‘ berichtet, hat der Abwehrspieler aktuell zwei Optionen. Zum einen baggert Galatasaray seit einigen Wochen an Rüdiger, sogar ein Wechsel im Winter steht schon im Raum. Zum anderen prüft der FC Chelsea momentan eine Rückkehr des Innenverteidigers.

Zwischen 2017 und 2022 war Rüdiger für die Blues am Ball, ehe er ablösefrei nach Madrid wechselte. Im Sommer könnte die Rolle rückwärts erfolgen. Spanische Medien hatten den ehemaligen Stuttgarter in den vergangenen Tagen außerdem mit Paris St. Germain in Verbindung gebracht. Auch das Thema Saudi-Arabien könnte bis zum Sommer noch heiß werden.