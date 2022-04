PSG bindet El Hannach & Lavallée

Paris St. Germain hat einen Nachwuchsspieler mit einem langfristigen Arbeitspapier ausgestattet. Wie die Franzosen mitteilen, hat Innenverteidiger Younes El Hannach aus der A-Jugend seinen ersten Profivertrag unterzeichnet.

Der 17-Jährige bindet sich bis 2025 an PSG. In der UEFA Youth League kam der Marokkaner in allen acht Partien über die volle Distanz zum Einsatz. Auf sein Profidebüt wartet El Hannach noch. Gleiches gilt für den 19-jährigen Torhüter Lucas Lavallée. Auch der Youngster hat nach Vereinsangaben bis 2025 verlängert.