West Ham-Talent Ajala nach Deutschland?

von Martin Schmitz - Quelle: Fabrizio Romano
Joshua Ajala im Trikot der englischen U20-Nationalmannschaft @Maxppp

Toptalent Joshua Ajala könnte es im Sommer in die Bundesliga ziehen. Wie Fabrizio Romano berichtet, befindet sich der 19-Jährige derzeit in Verhandlungen mit Vereinen aus Frankreich und Deutschland. Der aktuelle Vertrag des Mittelstürmers bei West Ham United läuft am Saisonende aus.

Dem Vernehmen nach möchte Ajala den Londoner Klub verlassen. Der englische U20-Nationaltrainer wurde beim FC Chelsea ausgebildet und war im Sommer 2024 in die Akademie der Hammers gewechselt.

