Grabara-Ersatz gefunden: Juve verpflichtet Neto

Juventus Turin verpflichtet Torhüter Neto (37). Der Brasilianer unterschreibt einen Vertrag bis 2027, er kommt als Ersatz für den verletzten Kamil Grabara (27), der aufgrund eines Kreuzbandrisses noch lange ausfallen wird.

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Neto war seit Anfang Juli vereinslos. Zuvor stand er bei Botafogo in Brasilien unter Vertrag. Bereits von 2015 bis 2017 spielte Neto für die Alte Dame. Bei Juve ist der ehemalige Nationalspieler (ein Länderspiel) künftig als Nummer zwei hinter Stammtorhüter Guglielmo Vicario (29) eingeplant.