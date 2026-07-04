Die Weltmeisterschaft 2026 ist für die deutsche Mannschaft nach der überraschenden Niederlage gegen Paraguay (4:5 n.E.) zwar schon beendet, auf dem Weg zum Finale warten jedoch noch etliche spannende Duelle. Unter anderem trifft am Montag Cristiano Ronaldo mit Portugal auf Lamine Yamals Spanien. Gespielt wird im AT&T Stadium in Dallas. Anpfiff ist um 21 Uhr (MESZ). Übertragen wird das Spiel im öffentlich-rechtlichen Rundfunk vom ZDF.

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Die Vorberichterstattung beginnt deutlich vor dem Anpfiff. Kathrin Müller-Hohenstein übernimmt die Moderation, Per Mertesacker, Christoph Kramer, Friederike Kromp, Christian Streich und Thorsten Kinhöfer fungieren als Experten. Ab 21 Uhr wird die Partie mit Live-Kommentar angestoßen. Das Spiel wird außerdem live und ohne Einschränkungen bei Prime Video gezeigt — übertragen vom ZDF.

Die Achtelfinals der WM im Überblick

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Das Finale bei Prime Video

Die Spiele können über Prime Video uneingeschränkt und ohne zusätzliche Kosten konsumiert werden, da die Sender der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten direkt in die Senderauswahl von Prime Video integriert sind. Falls noch keine Mitgliedschaft bei Prime Video besteht, können die Spiele mit Abschluss eines Vertrags in den ersten 30 Tagen zu 100 Prozent kostenlos angeschaut werden.

Insgesamt sind über 140 Spiele der Weltmeisterschaft auf Prime Video zu sehen — übertragen von ARD und ZDF. Das besondere Highlight des Turniers ist das Finale am 19. Juli (21 Uhr). Das Endspiel wird im MetLife Stadium in New York gespielt und ist ebenfalls bei Prime Video zu sehen, da das ZDF überträgt.

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