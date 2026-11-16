UEFA stellt Gegenkandidat für Infantino

Der Rückzug von Arsène Wenger bedeutet wohl nicht gleichzeitig die Wiederwahl von Gianni Infantino als Präsident der FIFA. Das Exekutivkomitee der UEFA hat sich für Philippe Diallo, den Präsidenten des französischen Fußballverbandes, als Kandidaten ausgesprochen. Bei einer heute abgehaltenen Sitzung unter dem Vorsitz von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin wurde Diallo einstimmig unterstützt.

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Kur vor der Weltmeisterschaft hatte sich der Funktionär noch an einem Unterstützerbrief für Infantino beteiligt. Seine Unterschrift zog er allerdings zurück, nachdem bekannt wurde, dass Infantino über die Gründung und Beteiligung einer Firma an der Veräußerung der Rechte für die Weltmeisterschaft mitwirken und profitieren wollte. Bei der Wahl im März kann Diallo wohl auf die Stimmen aus Europa und Nordamerika zählen. Allerdings hat Infantino bei den restlichen Kontinentalverbänden weiterhin ein Stein im Brett und nach Schätzungen die Nase vorn.