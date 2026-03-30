Mit Überraschungen: Die DFB-Aufstellung gegen Ghana

Dank eines überragend aufgelegten Florian Wirtz ging Deutschland beim zurückliegenden Test gegen die Schweiz mit 4:3 als Sieger vom Feld. Insbesondere die Defensive soll heute gegen Ghana stabiler stehen.

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Julian Nagelsmann gibt unter anderem Ersatzkeeper Alexander Nübel die Chance, sich zu beweisen. Darüber hinaus rotiert Nathaniel Brown für David Raum in die erste Elf. Neben dem DFB-Startelf-Debütanten finden sich etwas überraschend auch Pascal Groß und Nick Woltemade in der Anfangsformation wieder, wohingegen Deniz Undav zunächst erneut auf der Bank Platz nehmen muss.

So spielt Deutschland