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Internationale Freundschaftsspiele

Mit Überraschungen: Die DFB-Aufstellung gegen Ghana

Auf die deutsche Nationalmannschaft wartet am heutigen Montagabend der zweite WM-Test. Im Vergleich zum 4:3-Sieg gegen die Schweiz verändert Julian Nagelsmann die Startelf auf vier Positionen.

von Julian Jasch
Julian Nagelsmann im Trainingsanzug @Maxppp
Deutschland 2-1 Ghana

Dank eines überragend aufgelegten Florian Wirtz ging Deutschland beim zurückliegenden Test gegen die Schweiz mit 4:3 als Sieger vom Feld. Insbesondere die Defensive soll heute gegen Ghana stabiler stehen.

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Julian Nagelsmann gibt unter anderem Ersatzkeeper Alexander Nübel die Chance, sich zu beweisen. Darüber hinaus rotiert Nathaniel Brown für David Raum in die erste Elf. Neben dem DFB-Startelf-Debütanten finden sich etwas überraschend auch Pascal Groß und Nick Woltemade in der Anfangsformation wieder, wohingegen Deniz Undav zunächst erneut auf der Bank Platz nehmen muss.

So spielt Deutschland

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