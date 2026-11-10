Umstrittener Torjubel: Nmecha bricht sein Schweigen

Felix Nmecha (26) hat auf die jüngsten Diskussionen rund um seinen Torjubel reagiert. Auf Instagram schreibt der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund: „Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass mein jüngster Torjubel zu Missverständnissen geführt hat. Mit meinem Jubel wollte ich weder mich selbst noch irgendeine Organisation bewerben. Vielmehr geht es mir darum, meine ‚Krone‘ vor dem bald kommenden König niederzulegen und auf Jesus zu verweisen, meine Hoffnung und meine Kraft.“

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Und weiter: „In meiner Botschaft ging es nie darum, Intoleranz, Diskriminierung oder Hass in irgendeiner Form zu fördern. Als Christen ist unsere Botschaft eine der Liebe und des Respekts gegenüber jedem Menschen, unabhängig davon, woher er kommt, woran er glaubt oder welche Weltanschauung er vertritt.“

Zum Kontext: Am Wochenende zelebrierte Nmecha seinen Doppelpack gegen die SV Elversberg (2:1), indem er sich eine imaginäre Krone absetzte – das Symbol der Kampagne „The King’s Return“, die dem evangelikalen Netzwerk „Ballers in God“ nahesteht, das wiederum wegen der Verbreitung vermeintlich radikaler Ansichten in der Kritik steht.

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BVB und DFB reagieren

Sowohl die Fan- und Förderabteilung des BVB als auch die Verantwortlichen der Schwarz-Gelben selbst hatten sich bereits zu einem Statement gezwungen gefühlt. Mittlerweile schaltete sich auch der DFB ein. Direktor Profifußball Rudi Völler meinte: „Natürlich gibt es eine Religionsfreiheit und Glaubensfreiheit. Das kann ja jeder für sich selbst ein bisschen ausleben. Der eine mag das, der andere nicht. Natürlich werden wir mit ihm nochmal darüber reden, weil es jetzt ein öffentliches Thema geworden ist.“

Zudem wird über ein Gespräch zwischen Bundestrainer Jürgen Klopp und Nmecha spekuliert. Seit dem gestrigen Montag hält sich die deutsche Nationalmannschaft zur Vorbereitung auf die Nations League-Partien gegen Serbien (13. November) und die Niederlande (16. November) in Herzogenaurach auf.