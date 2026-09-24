HSV-Boss erhält Lizenz zum Geldausgeben

Der Hamburger SV will zukünftig bei speziellen Transfers weiter ins Risiko gehen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, darf Sportdirektor Claus Costa aufgrund der guten finanziellen Entwicklung des Klubs bei der Kaderplanung „auch mal ein Ablöse-Minus machen, wenn es sportlich Sinn ergibt“. Große Investitionen wie bei Fábio Vieira (26), der für neun Millionen Euro vom FC Arsenal verpflichtet wurde, oder Zakaria El Ouahdi (24), für den der HSV acht Millionen Euro an den KRC Genk überwies, sollen keine Ausnahme bleiben.

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Die Basis ist eine gesunde Entwicklung der Vereinsfinanzen. In der vergangenen Saison erwirtschafteten die Rothosen einen neuen Umsatzrekord in Höhe von gut 182 Millionen Euro und konnten sogar einen Gewinn in Höhe von mehr als acht Millionen Euro einstreichen. „Knapp drei von vier Euro verdienen wir inzwischen außerhalb von Medienrechten und Transfers. Die finanzielle Stabilität ist die Bedingung für sportliche Handlungsfähigkeit auch in schwierigeren Phasen“, erklärt Vorstand Eric Huwer. Bedeutet: Bei größerem sportlichem Erfolg oder Transfererlösen kann ein Großteil der Zusatzeinnahmen ins Team investiert werden.