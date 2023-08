Raya: Erstes Arsenal-Angebot eingegangen

Der FC Arsenal hat den Transferpoker mit dem FC Brentford um David Raya offiziell begonnen. Laut Fabrizio Romano haben die Gunners in der Nacht von Donnerstag auf den heutigen Freitag ein erstes Angebot in Höhe von umgerechnet 23 Millionen Euro plus 3,5 Millionen Boni bei den Bees eingereicht.

Mit dem spanischen Torhüter, an dem unter anderem auch der FC Bayern Interesse zeigte, ist sich Arsenal bereits einig. Raya steht noch bis 2024 bei Brentford unter Vertrag, Klub und Spieler streben eine Trennung an. Mit Mark Flekken (30) haben die Londoner bereits einen Nachfolger für den 27-jährigen Spanier verpflichtet.