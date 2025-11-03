Menü Suche
Im Winter: Zweiter VfB-Anlauf bei Bardghji?

Im vergangenen Sommer entschied sich Roony Bardghji für den FC Barcelona und gegen den VfB Stuttgart. Im Winter könnten die Schwaben einen zweiten Vorstoß wagen.

von Lukas Weinstock - Quelle: Sport
1 min.
Bei Real Madrid und dem FC Barcelona ging es zur Sache @Maxppp

Schon im zurückliegenden Sommer wollte der VfB Stuttgart Roony Bardghji verpflichten. Das Toptalent favorisierte jedoch einen Transfer zum FC Barcelona, bei dem er bislang aber noch nicht wie gewünscht zum Zug kommt. Nun wittert der VfB im Winter seine zweite Chance.

Laut der katalanischen ‚Sport‘ beobachten die Schwaben Bardghjis Situation genau. Im Raum steht eine Leihe, das Gehalt des 19-Jährigen könnte der DFB-Pokalsieger dem Bericht zufolge problemlos übernehmen. Neben dem Bundesligisten sei auch der FC Porto an einem Leih-Geschäft im Winter interessiert.

Zu Saisonbeginn sammelte Bardghji regelmäßig Minuten, mittlerweile kommt der schwedische Nationalspieler allerdings nur noch zu Kurzeinsätzen. Zwecks Spielpraxis könnte er also andernorts geparkt werden.

Verletzte kehren zurück

Insbesondere, weil die Konkurrenz in absehbarer Zeit noch größer wird. Aufgrund der baldigen Rückkehr von Robert Lewandowski (37), Dani Olmo (27) und Raphinha (28) wird es für Bardghji noch schwieriger, in Barças Starensemble Einsatzminuten zu bekommen.

